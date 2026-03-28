28日朝、新潟市南区で住宅1棟が燃える火事がありました。焼け跡からは2人の遺体が見つかっています。火事があったのは、新潟市南区鷲ノ木新田の山田孝史さん（69）の一軒家です。警察と消防によりますと、28日午前5時ごろ、山田さん本人から「火事です」と消防に通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、現場からは身元不明の2人の遺体が発見されました。火事の後、山田さんと同居する100歳の母親の2人と連絡