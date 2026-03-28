◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー1阪神（3月27日、東京ドーム）6回1失点とプロ初登板で勝利をあげた巨人の竹丸和幸投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「本当によかった」と試合後にホッと一息つきました。「表情出さないタイプなんで、緊張は若干したでしょうけど、そのなかでもいいピッチングしてくれたなと思います。思い切って勝負しにいってくれたんで、いいところいいところ投げようじゃなくて、ゾーン内に投げていた