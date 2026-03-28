©安野モヨコ／CORKこの記事の画像を見る「幸せ」を求めて恋の道を激しく突き進む主人公・シゲタカヨコの姿が、多くの読者を熱狂させた『ハッピー・マニア』。2001年の完結から18年ぶりに始まった続編『後ハッピーマニア』では、45歳になったシゲタが夫・タカハシから離婚を突きつけられるところからスタートした。またも多くの読者がシゲタの行く先を真剣に見守り続け7年、2025年10月、『後ハピ』はついに完結した。2026年2月