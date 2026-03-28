中学受験を検討する家庭にとって、最も気になるのが「お金」の問題です。塾代や受験料、私立中学の学費などを考えると、年収によっては厳しいのではと不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、一般的な費用感や年収別の現実、世帯年収800万円での中学受験の可能性について、現実的な視点で解説します。 中学受験にかかる費用の全体像 中学受験では、主に「塾代」「受験費用」「入学後の学費」が大きな負担となります。