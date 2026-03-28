街中を車で走行しているとき、横断歩道の存在に気づいて停止し、歩行者を通行させた経験があるかもしれません。 しかし、歩行者のために停止した際に歩行者側から「先に行くよう」打診されることもあります。今回のケースでは、歩行者を先に渡らせようとしたところ相手から「お先にどうぞ」と譲られたようです。 このようなケースで、仮に車が先に進行してしまった場合、違反になってしまうことがあります。