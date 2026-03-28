●アストロズ2−6エンゼルス○＜現地時間3月27日ダイキン・パーク＞ロサンゼルス・エンゼルスが2007年以来、19年ぶりの開幕2連勝。先発登板した菊池雄星投手（34）は5回途中2失点という投球で勝敗付かなかった。1点の先制リードを持ってマウンドに上がった菊池は1回裏、二死二塁とピンチを招き、4番アルテューベの打席で暴投。捕手ローガン・オハピーが二塁走者の進塁阻止を試みた送球が左翼に抜け、失策で同点に追