SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in SEOUL 昨年11月にデビュー20周年を迎え、世界中のファンと積み重ねてきた絆を証明するかのような"歴代級"のプロジェクトを展開してきたSUPER JUNIOR。その集大成として、現在進行形で熱狂を巻き起こしているのが、ワールドツアー「SUPER SHOW 10」だ。2008年からスタートし、もはや単なるコンサートの枠を超えたグループを象徴する公演ブランドとして確立されている