現地3月28日に行われるドバイワールドカップデーを前に、フォーエバーヤングを送り出す矢作芳人調教師が26日、共同記者会見に出席。追い切り後の状態やサウジカップからの間隔、主戦・坂井瑠星騎手への信頼、そして日本のファンへのメッセージを語った。管理馬について「スーパースターであり神のような存在」と表現し、万全の態勢で世界一決定戦へ臨む。矢作芳人調教師 一問一答ーー追い切り後の状態は？そんなに無理をしていな