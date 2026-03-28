世界的ランウェイにも出演したモデル出身のタレント、ハン・ヘジンが、東京で“ギャル”に変身し、大胆なビジュアルを披露した。3月26日、YouTubeチャンネル「ハン・ヘジン」には「東京に太鼓を叩きに行きました。後出しです…（笑）」というタイトルの動画が公開された。【写真】ハン・ヘジン、東京で“ギャル”に！公開された映像では、ハン・ヘジンがタレントのプンジャとともに東京を訪れ、ギャルメイクに挑戦する様子が収めら