合コンで自分がいいなと思っている女性は、たいてい他の人も狙っていたりするもの。特に親友と好きな女性が重なってしまったときなどは非常に困ります。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「合コンで好きな女性がかぶったときとるべき大人な対応」をご紹介します。【１】暴走して自分だけアピールしまくったりせず、ライバルのアピールタイムも確保する「ライバルとはいえ友達の気持ちも考えるのは当然」