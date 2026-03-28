アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が２８日までにＳＮＳを更新。７年前の衣装を着用した姿を公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「ダイリリ衣装大好きだから久しぶりに着られて嬉しい…」と喜びをあらわにすると、続けて「『探せダイヤモンドリリー』リリースしたの２０１９年だって〜〜」と記した。大谷は７年前にＭＶで使用した衣装を着用。当時の写真とともに投稿した。この投