中日のアブレウ投手が２８日、選手登録を抹消された。故障離脱中の松山の代役として期待されたが、前夜の広島戦９回に登板し１死しか奪えず４失点。試合後、カリステとスタッフに両脇を抱えられながらバスへ。井上監督は登板中に「ぎっくり腰」を発症したことを明かし「投げていた途中で異変があったらしくて。それを早く言ってほしかったけど…」と語っていた。◆セ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ入江大生投手▽