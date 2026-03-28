◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、中京競馬場ララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）は、１０時５４分に中京競馬場に降り立った。関西圏での競馬が多い馬だけに、おとなしく厩舎へ向かった。矢野助手は「輸送も問題なく、いつも通り変わらずですね」と納得の表情だった。今年に入って３戦２勝、前走の阪急杯では勝ち馬に離されたが