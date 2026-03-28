27日午後、福岡市で飲酒運転撲滅に向けた交通取り締まりが行われました。27日午後、福岡市南区で南警察署や交通機動隊など約20人の警察官を動員し、合同で飲酒運転の取り締まりが実施されました。警察によりますと、2時間の取り締まりで酒気帯び運転の疑いでの逮捕・検挙はありませんでしたが、基準値に満たないアルコールが検出されたとして1人が指導を受けました。■南警察署の山本祐輔交通管理官「いまだ飲酒運転の撲滅に