◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―東農大（２８日・ジャイアンツ球場）巨人は２８日、東農大とのプロ・アマ交流戦のスタメンを発表した。右ふくらはぎの肉離れのため、故障班でリハビリ中の巨人・浅野翔吾外野手（２１）が実戦復帰する。昨年８月に左肘脱臼骨折と左肘内側上顆剥離（じょうかはくり）骨折と診断された村山源内野手（２０）も実戦復帰する。先発マウンドには２年目・石田充冴投手（１９）が上がる。以下、巨人の