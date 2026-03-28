西垣 匠 俳優の西垣匠が28日、都内で開催された『西垣 匠 CALENDAR 2026-2027』発売記念プレス取材会に登場した。カレンダーのお気に入りカットについてや最近ハマっているもの、俳優としての展望を語った。【写真】西垣匠、カレンダー発売記念取材会の模様＆掲載カット2025年3月より「ゼクシィ CM ボーイ」も務めている俳優・西垣 匠が、『西垣 匠 CALENDA 2026-2027』を3月27日に発売した。今回は、ファッション