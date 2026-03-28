◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、中京競馬場ベテランのウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、１０時５１分に中京競馬場に到着。慣れた様子で落ち着いて馬房に向かった。椎名厩務員は「カイバも食べていますし、何事もなく順調です。獣医さんも筋肉に弾力があって、９歳ではないと言っているよ」と笑みを浮かべた。昨年のスプリ