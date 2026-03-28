◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）今春のＷＢＣ準決勝・米国―ドミニカ共和国戦で物議を醸した審判、コーリー・ブレイザー氏が、この日の球審を務めた。同試合の最終打席で見逃し三振に倒れた当事者のペルドモ（ダイヤモンドバックス）は前日の試合後、因縁の再会を前に「えっ、本当に？」と驚きつつも「誰もが人間だ。誰もが間違いを犯す。彼ら