愛知県東三河の豊川用水で深刻な水不足が続く中、西三河の矢作川水系からの水の供給が3月28日から始まりました。矢作川水系からの水の供給は28日午前9時から始まり、1日あたり最大5000立方メートルの水が豊川用水に送られます。豊川用水は27日午前0時現在の貯水率が7.1％と深刻な水不足が続いていて、27日に開かれた緊急の協議会で、幸田町と蒲郡市につながる連絡管「幸田蒲郡線」を使い、矢作川水系の水を送ることが