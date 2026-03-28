きょう未明、群馬県藤岡市の住宅で火事があり、男性1人が死亡し、4人がけがをしました。きょう午前1時ごろ藤岡市立石の木造2階建て住宅で、「家が燃えている」とこの家に住む男性から消防に通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、男性1人が病院に搬送されその後、死亡が確認されました。また、4人がけがをしていますが、意識はあるということです。この家には家族5人が住んでいて、このうち50代の父親と連絡