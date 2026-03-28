プレリュー堂のカレーがレトルトにホンダは、2025年12月に東京・渋谷でポップアップイベントとして期間限定オープンしたスパイスカレー専門店『プレリュー堂』のオリジナルスパイスカレーを、レトルト商品にした『プレリュー堂 スパイスポークカレー』として一般販売する。【画像】プレリュードの走りを表現した『プレリュー堂スパイスポークカレー』と新型ホンダ・プレリュード全5枚発売日は4月17日で、販売はホンダ公式ECサイ