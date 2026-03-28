■MLBアストロズ2ー6エンゼルス （日本時間28日、ダイキンパーク）メジャー8年目のエンゼルス・菊池雄星（34）が敵地のアストロズ戦で26年シーズン初登板に臨み、4回1/3（86球）を投げて、被安打8、奪三振3、四球1、失点2。5回を投げ切れず、今季初勝利は逃したが、チームは敵地で開幕2連勝を飾った。WBCでは東京ラウンドの韓国戦、準々決勝のベネズエラ戦と2試合に登板した菊池。チームに再合流後はオープン戦で1試合登板