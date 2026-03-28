千葉県の東京メトロ・原木中山駅で、きょうからホームドアの運用が始まりました。これで東京メトロのすべての駅でホームドアの整備が完了しました。東京メトロは、1991年に線路への転落事故などを防ぐために地下鉄として初めてホームドアを設置して以降、整備を進めてきました。きょう、船橋市の原木中山駅でも運用が始まり、東京メトロの9路線・全180駅でホームドアの整備が完了しました。整備率が上がるとともに転落事故は減って