日本最大級のデリバリーサービス｢出前館｣では、2026年3月1日(日)よりお店と同じ商品価格でデリバリーできる｢お店価格で出前館｣が全国47都道府県へと拡大展開になりました。また、｢お店価格で出前館｣の全国展開を記念し、出前館がお届けする店舗において送料無料を開始しています。引越しが増える新生活時期や忙しい時のご飯に出前館を利用すると便利です。さっそく実際に使ってみた感想をふまえながら紹介します