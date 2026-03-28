元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が4日、自身のブログを更新。家族ショットや夫婦ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真一覧】「素敵すぎますね」元おニャン子・渡辺美奈代＆夫&息子2人との“顔出し”家族4ショットこの日、「家族ショット」と題したブログで、色鮮やかで幻想的な壁画の前で撮影した家族写真を公開。「素敵な壁画の前で」「動画になっていて鳥が飛んでき