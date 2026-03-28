230万人が訪れる東京・中目黒の桜まつりの会場に、橋での滞留を防ぐ目的で“目隠し幕”が設置された。ニュース番組『わたしとニュース』では、街でも賛否の声があがっている。【映像】中目黒に設置された“目隠し幕” （実際の様子）中目黒の桜に初“目隠し幕”設置 街の人はどう考える？中目黒駅前商店街の本橋健明理事長は、“目隠し幕”を設置した経緯を「人がいっぱいになった時に、車が入ってこられたらどうなるか。その