NPB(日本野球機構)は、28日に公示を発表。中日はアブレウ投手を抹消し、根尾昂投手を登録しました。前日27日に開幕戦となる広島戦に挑んだ中日。アブレウ投手は4点リードで迎えた9回に起用されました。しかし先頭からの連打と四球で無死満塁のピンチ。後続はファウルフライで1アウトとするも、ここから2連続のタイムリーを浴びるなどで同点に追いつかれました。アブレウ投手は1アウトのみで降板。その後、中日は延長10回にサヨナラ