昨今の社会では、見知らぬ誰かとは「適切に距離を置く」ことが美徳とされがちです。効率化が進む現代社会において、他者との関わりは「コスト」や「リスク」として敬遠される場面も少なくありません。【漫画】電車で隣に座った「大阪のおばちゃん」が突然…！？（全編を読む）しかし、そんな静まりかえった日常に、ときに突風のように明るい風を吹き込む存在が現れることがあります。大阪府在住の20代女性・A美さんは、ある日の電