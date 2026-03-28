「何の変哲もないネコちゃんに見えますが、この子の下では夫が窒息しかけています」【写真】実はこの下にパパが！（笑）そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、縞三毛の「ひな」ちゃん（3歳・女の子）。ソファの上でくつろぐ、ごく普通の一枚に見えますが、実はその下で、とんでもない状況が発生していました。何と、飼い主のパパが首元に乗られ、身動き