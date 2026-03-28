朝子どもの支度を優先していると、自分のヘアセットはつい後回しに……なんてことも多いですよね。気が付けば外出前に「とりあえずまとめただけ」という日も多くなりがち。そんなときに見つけたのが、3COINSの「コンパクトヒートケアコーム」。とかすだけでヘアスタイルを整えられるので、ズボラな私でも毎日使えそう……と思い購入してみました。実際に使ってみて、忙しい朝でも無理なく取り入れられるのか、その使い心地をチェッ