天満屋女子陸上競技部の活動報告会がきのう（27日）開かれ、選手や監督が1年を振り返るとともに、新シーズンに向け抱負を語りました。 【写真を見る】天満屋女子陸上競技部の選手と監督が1年の活動報告チーム・個人ともに活躍を見せた今シーズンを振り返る【岡山】 岡山市北区で開かれた報告会には選手やスタッフ、支援者らが出席しました。天満屋は今シーズン、クイーンズ駅伝で7位、またロス