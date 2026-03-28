私（義母）は、夫と娘のセリナ（30才）との3人で暮らしています。息子のコウヘイは数年前に結婚し、お嫁さんのアヤさんと孫のユメ、カズマの4人家族です。孫たちは目に入れても痛くないほど可愛いし、アヤさんもとても明るくていい人です。そんな私の気がかりは、内向的なセリナのこと。セリナは友達と会うこともなく、休日に外に出ることもありません。このまま一生、この子は一人で生きていくのかな……そう思うと、いたたまれな