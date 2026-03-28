全国各地のワインを楽しむことができるイベントが岡山市北区で開かれています。 【写真を見る】「ワインに恋してときめいて」全国各地の国産ワインを味わうことができるイベント29日まで【岡山】 きのう（27日）から始まった「ワインに恋してときめいて」は、岡山県産をはじめ全国の国産ワインを楽しんでもらおうと、2018年から開かれています。 会場には、各地のワイナリーが手がけた約250種類がならび、チー