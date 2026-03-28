JR東日本によりますと、28日午前９時46分ごろ、山形新幹線の村山駅とさくらんぼ東根駅の間で、上りの「つばさ136号」（新庄9:15発東京12:48着）の運転士のモニターに不具合の表示が出たため、列車を止めて点検を行ったということです。その後、列車は運転を再開しましたが、乗客を福島駅で降ろし、東北新幹線に乗り換えてもらったということです。このトラブルにより、下りの「つばさ１３９号」（東京13:00発山形15:50着