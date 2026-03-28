飛んで曲がらないを追求する高MOIの最新ドライバー。直進性に優れているので、ドローよりもフェースローテーションを抑えて打つフェードとの相性が抜群だという。その真相をじっくり教えてもらった。【連続写真】フェースを返さずに左に振り抜く河本結のフェードスイング◇◇◇開閉のフェースターンがしにくい最新ドライバーは、フェースをシャットに使い、左に打ち出すフェードのほうがマッチするという。ヘッドのロースピ