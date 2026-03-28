＜アクサレディス2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。先ほど最終組がコースを飛び出していった。【写真】真後ろ向いちゃってるよ！パー5で始まる1番。トータル7アンダーの単独首位から出た入谷響はパー発進。1打差2位の高橋彩華はバーディスタートを切り、入谷に並んで首位で2番ホールへ向かった。2打差の3位から出た金田久美子もバーディを奪い、首