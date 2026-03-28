俳優の豊田エリーが26日、Instagramのストーリーズを更新。夫で俳優の柳楽優弥の36歳の誕生日を祝福した。【映像】「エリーさんかと」柳楽優弥＆豊田エリーの長女（複数カット）豊田は2010年1月に柳楽と結婚。同じ年の10月には、第1子となる長女が誕生していた。これまでInstagramでは、結婚記念日と自身の誕生日を柳楽と祝ったことや、長女と温泉2人旅を楽しんだことなど、家族との日常について発信してきた。2025年10月の