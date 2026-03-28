イビキをかきながら気持ち良さそうに眠るパグが、SNSで話題となっている。【映像】パグがイビキをかきながら爆睡している様子（実際の映像）とても気持ちよさそうに眠るパグのおむちゃん（4歳）。おむちゃんは遊ぶことやお散歩も大好きな分、家の中ではゴロゴロするのが大好き。この時もお気に入りのソファの上で横たわっていたんだそうだ。飼い主（@omusubinoomu）はこの姿について「気持ちよさ