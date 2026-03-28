◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は四球を選んで出塁した。3回1死の第2打席は相手先発・ネルソンの球を冷静に見極め、フルカウントからの8球目、スライダーが低めに外れるとゆっくりと一塁へ歩を進めた。また、2ボール1ストライクからの4球目