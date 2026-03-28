テレビアニメ『勇者刑に処す懲罰勇者9004隊刑務記録』の第2期が制作されることが決定した。あわせてウルトラティザービジュアル、第2期制作決定PVが公開された。【動画】公開された『勇者刑に処す』第2期PVウルトラティザービジュアルには、第1期最終話にて、懲罰勇者となる衝撃の展開を迎えたパトーシェ・キヴィアとともに、新たな任務に向かうザイロ・フォルバーツ、テオリッタたちが描かれている。『勇者刑に処す懲罰勇者