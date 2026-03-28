フジテレビの遠藤玲子アナウンサー（43）が28日、自身のインスタグラムを更新。海外留学を発表した後輩・宮司愛海アナウンサー（34）とのツーショットを公開した。「言葉ひとつ一つを丁寧に紡ぎ、真っ直ぐに伝える姿はいつも凛としていました」と宮司アナの「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・42）の卒業にねぎらい。「たくさんの刺激と学びをありがとう」とつづった。「現状に甘えず、進み続ける宮司さんに最大のリス