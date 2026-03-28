歌手和田アキ子（75）が28日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。リスナーから「しゃべらないで」とメールが来る事態となっている。和田はタイトルコールで「アッコのいいかげんに1000回」とかすれ声で切り出した。進行の垣花正から「声の調子がよくない。声以外はめちゃくちゃ元気なんですよね」と明かされ、和田は「申し訳ございません」とわびた。続けて「ごめんなさい