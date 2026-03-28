アメリカとイスラエルによるイラン攻撃開始から1カ月です。トランプ大統領は「まだ3500以上の攻撃目標が残っている」と述べて作戦を続ける考えを強調しました。イスラエル軍は27日もイラン各地で核関連施設などへの攻撃を続けました。一方、イランはサウジアラビアにある空軍基地を攻撃し、アメリカ兵12人が負傷したと報じられたほか、イラン革命防衛隊が27日にホルムズ海峡を閉鎖したと改めて警告するなど戦闘終結は見通せない状