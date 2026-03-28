ナイツ塙宣之（47）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。前日27日のプロ野球巨人の開幕戦をテレビ観戦しながら、ベテランお笑いタレントとLINEで会話したことを明かした。塙は、ドラフト1位の新人、竹丸和幸投手（24）が開幕投手として6回3安打1失点で快投し、阪神に勝利したことについて「竹丸、森下に3安打されたけどね。竹丸、でも、めちゃくちゃいいピッチャーだっ