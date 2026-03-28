「今日はそこまでひどくないかも」そう思った瞬間から始まるのが、花粉症の一日。日本人の約4割が悩まされているとも言われ、今や国民病ともいえる花粉症(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会『花粉症の治療法最前線』より、2019年の有病率)。くしゃみ、止まらない鼻水、目のかゆみ……春の訪れを楽しむ余裕すら奪われがちです。今回は、そんな花粉症民なら誰でも一度は経験したことがある(はず)の「花粉症あるある」を、4コマ漫画でお届