アイドルグループ「なにわ男子」の長尾謙杜が２８日、京都・太秦映画村で行われた「太秦映画村」第１期リニューアルオープニングセレモニーに出席し、太秦サポーターに任命された。同施設は、忍者体験や変身体験などのアトラクションだけでなく、東映アニメキャラクターのイベントが楽しめる体験型テーマパークだ。１９７５年１１月に開村し、２４年年春より総事業費１２０億円を投じ、段階的にリニューアル工事に着手、この日