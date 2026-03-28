「本当に覚悟が必要だなというふうに思いました」――。浅香航大が、これまでで「過去一最低」だと語る役への向き合い方を明かした。視聴者の反応への不安も抱えながら、役の狂気をどう表現するか、その文脈を大切に演じているという。浅香航大○「過去一最低のクズ男」役を演じる上で大切にしていることテレ東のドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』(3月30日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)の記者会見がこのほ