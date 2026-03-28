【モデルプレス＝2026/03/28】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が3月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳美人アナ「脚が綺麗で長くて羨ましい」プリーツミニスカコーデ◆沖田愛加アナ、ミニスカ衣装ショットを公開沖田アナは「ボートレーススペシャルライブ見てくれてありがとう 楽しかったあ！！」と、YouTubeチャンネル「ボートレース公式 BOATRACE official」に