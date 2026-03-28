【モデルプレス＝2026/03/28】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が3月26日、自身のInstagramを更新。ショート丈のトップス姿を公開した。【写真】28歳K-POP美女「圧倒的な美スタイル」バリ島で美ウエスト際立つ◆リサ、美ウエスト際立つショット披露リサは「Go Bali？」と短くコメントを添え、バリ島での姿を投稿。黒のレース素材のショート丈トップスに黒のパンツを合わせたコーディネートを公開した。トップスの下から