【モデルプレス＝2026/03/28】女優の木村文乃が3月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもの食事を公開した。【写真】38歳ママ女優「器が可愛すぎる」子どもから大好評だったご飯◆木村文乃、大好評の子どもご飯公開木村は白ごまのかかったご飯、サーモンフライ、ブロッコリー、トマト、ほうれん草のごま和えとデザートのブルーベリーが木製のクマの形の器に盛り付けられ、味噌汁が添えられた子どもの食事を公開。「そう